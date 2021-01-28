Кулеба назвал ПАСЕ сломанной

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал отказ Парламентской ассамблеи Совета Европы ограничить полномочия делегации РФ , назвав организацию сломанной.

"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", - написал министр в твиттере .

Напомним, что в 2014-2019 году роSSийская делегация была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма. В конце июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, вернувшую РоSSии право голоса на заседаниях.

Украинская делегация в ответ проигнорировала осеннюю сессию ПАСЕ , но впоследствии депутаты решили все-таки вернуться к работе ПАСЕ .