Кулеба назвал ПАСЕ сломанной

Украинский министр критически воспринял решение не ограничивать полномочия россиян.

Кулеба назвал ПАСЕ сломанной
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал отказ Парламентской ассамблеи Совета Европы ограничить полномочия делегации РФ, назвав организацию сломанной.

"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", - написал министр в твиттере.

Напомним, что в 2014-2019 году роSSийская делегация была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма. В конце июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, вернувшую РоSSии право голоса на заседаниях.

Украинская делегация в ответ проигнорировала осеннюю сессию ПАСЕ, но впоследствии депутаты решили все-таки вернуться к работе ПАСЕ.

Парламент заявил, что целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики РоSSийской Федерации, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилиях Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны государства-члена СЕ и преодоления ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украини. В начале 2021 года украинская делегация предложила снова ограничить полномочия делегации РФ, но ПАСЕ отказалась.

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