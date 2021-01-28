Кулеба назвал ПАСЕ сломанной
Украинский министр критически воспринял решение не ограничивать полномочия россиян.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал отказ Парламентской ассамблеи Совета Европы ограничить полномочия делегации РФ, назвав организацию сломанной.
"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", - написал министр в твиттере.
Напомним, что в 2014-2019 году роSSийская делегация была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма. В конце июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, вернувшую РоSSии право голоса на заседаниях.
Украинская делегация в ответ проигнорировала осеннюю сессию ПАСЕ, но впоследствии депутаты решили все-таки вернуться к работе ПАСЕ.
Парламент заявил, что целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики РоSSийской Федерации, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилиях Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны государства-члена СЕ и преодоления ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украини. В начале 2021 года украинская делегация предложила снова ограничить полномочия делегации РФ, но ПАСЕ отказалась.