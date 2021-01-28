Украина еще обязательно будет иметь своих астронавтов, - Кучма

Экс-президент отметил 70-летие первого украинского космонавта Леонида Каденюка.

Украина еще обязательно будет иметь своих астронавтов, - Кучма
Фото: NASA

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что Украина сохранила свой технологический потенциал в космической отрасли, и ей есть, что предложить международным партнерам. Об этом он заявил по случаю 70-летия первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, сообщила в фейсбуке пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

Она напомнила, что в космос украинец Леонид Каденюк полетел в составе экипажа космического корабля «Columbia» 19 ноября 1997 года. Его полет состоялся во исполнение договоренностей президента Украины Леонида Кучмы и президента США Билла Клинтона.

"Я думаю, что для Украины Леонид Каденюк - один из людей-символов. Он был по-настоящему мужественным - других, как говорится, в космонавты не берут. Он был по-настоящему патриотом - имея все возможности построить успешную карьеру в РоSSии, он вернулся на родину. Он был по-настоящему преданным делу, которым занимался - была то авиация, или космос, или наука. А еще он был моим другом. И мне его не хватает", - заявил Леонид Кучма.

При этом он считает, что Украина еще будет иметь своих космонавтов.

"Украина еще обязательно будет иметь своих астронавтов. Сама философия пилотируемых экспедиций сейчас кардинально меняется. Космос становится ближе, Маск создает невозможное, интернациональными становятся все больше программ. А мы все еще имеем, что предложить для международного сотрудничества. Главное - чтобы государство сохранило свой технологический потенциал, свою космическую отрасль. Чтобы власть повернулась лицом к будущему. Чтобы не упускать ни одного из своих шансов, как мы не упустили свой четверть века назад".

Напомним, Герой Украины, военный летчик-испытатель 1 класса, генерал-майор Вооруженных Сил Украины Леонид Каденюк ушел из жизни 31 января 2018 года в возрасте 67 лет.

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