Движение SaveФОП устроило самую крупную протестную акцию с начала года

Участники планируют пойти к представительству ЕС и посольству США.

Фото: Предприниматели Украины / #SaveФОП

Движение SaveФОП в четверг, 28 января, устроило самую крупную протестную акцию с начала года. Предприниматели вывели на центральную площадь Киева по меньшей мере несколько тысяч человек.

Они запланировали шествие по центральным улицам по маршруту: Майдан Незалежности - улица Крещатик - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - улица Саксаганского - улица Антоновича - улица Жилянская - улица Владимирская - Майдан Незалежности.

В фейсбуке движения указано, что участники акции планируют подойти к представительству Евросоюза (Владимирская улица) и посольству США (улица Сикорского).

Фото: Предприниматели Украины / #SaveФОП

Фото: Предприниматели Украины / #SaveФОП

Фото: Предприниматели Украины / #SaveФОП

Фото: Предприниматели Украины / #SaveФОП

Фото: Предприниматели Украины / #SaveФОП

Движение SaveФОП объединяет малых предпринимателей, которые требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Именно они требуют принятия законопроектов №3853-1 и №3993, а также отменить требование об использовании программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

С 15 декабря представители движения проводят "налоговый майдан" на Майдане Незалежности.

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