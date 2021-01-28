Подозреваемого в убийстве Амины Окуевой оставили под стражей

Подозреваемого в убийстве волонтера и добровольца АТО Амины Окуевой Игоря Редькина суд оставил под стражей.

Об этом информирует пресс-центр МВД .

"Шевченковский столичный суд удовлетворил ходатайство Следственного управления полиции Киевщины при процессуальном руководстве областной прокуратуры и принял решение о продлении ареста злоумышленнику. С сегодняшнего дня 56-летний уроженец Дагестана будет находиться под стражей в следственном изоляторе еще 60 суток", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание, которое грозит задержанному, - пожизненное заключение.

Напомним, Амина Окуева, уроженка Одессы, воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Участвовала в создании батальона имени Джохара Дудаева, которым командовал ее муж Адам Осмаев. 30 октября 2017 года под Киевом автомобиль Окуевой расстреляли. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу.

В начале 2020 года полиция задержала человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденной на автомате возле места преступления. Как оказалось, его подозревали в причастности к нескольким другим громким убийствам, в том числе директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019-го).

На момент задержания в январе 2020 года подозреваемый в убийстве Окуевой Игорь Редькин был под личным обязательством, позже его взяли под стражу.

Национальная полиция установила вероятного заказчика убийства Амины Окуевой. По данным следствия, это 44-летний чеченец, гражданин РоSSии, нашедший на территории Украины киллеров, которые согласились совершить преступление.