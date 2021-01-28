Умер генерал-лейтенант Василий Писный

В 2015 году правоохранитель получил знаменитый удар ногой по голове от Парасюка.

В четверг утром в возрасте 58 лет скончался ветеран органов внутренних дел, бывший заместитель начальника Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (управление "К") Василий Писный.

Об этом сообщили коллеги Писного в фейсбуке Ассоциации ветеранов МВД Украины.

"28 января 2021 года умер наш коллега, ветеран органов внутренних дел, бывший начальник ГУ МВДУ в Львовской области, генерал-лейтенант милиции Писный Василий Михайлович. Дата, время и место похорон уточняются", - говорится в посте.

Также о смерти Писного написал его товарищ, экс-милиционер Олег Рудницкий.

Львовское издание Zaxid.net указывает, что Писный длительное время находился в тяжелом состоянии в больнице из-за осложнений Covid-19. В ноябре 2019 года некоторые СМИ даже ошибочно сообщили о его смерти, но тогда информация оказалась ложной.

Писный родился в 1963 году на Тернопольщине. Возглавлял УБОП и УМВД в Тернопольской области, в 2008-2010 годах был начальником УМВД во Львовской области.

В 2010 году был избран депутатом Львовского облсовета от «Фронта перемен», затем занимал должность первого заместителя главы Львовского облсовета.

С марта 2014-го по 4 января 2015-го возглавлял Департамент по борьбе с экономической преступностью МВД Украины, его назначение сопровождалось акциями протеста во Львове. С сентября 2015 года до июня 2019-го работал заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ .

В ноябре 2015 года на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады депутат Владимир Парасюк ударил Писного ногой по голове. Нардеп тогда разозлился на слова Писного о том, что тот сделал для Евромайдана больше, чем Парасюк.