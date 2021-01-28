?Кабмин разрешил отдать 16 га леса в Житомирской области монастырю УПЦ МП

Кабинет министров отдал почти 16 га леса в Житомирской области под монастырь УПЦ Московского патриархата.

Об этом говорится в распоряжении №47 от 26 января, которым правительство согласовало изменение целевого назначения земельного участка коммунальной собственности.

Согласно распоряжению, 15,8 га леса, находящегося в постоянном пользовании Малинского лесхоза, получили статус земель жилой и общественной застройки.

В дальнейшем участок должны передать в постоянное пользование женскому монастырю в честь Афонской иконы Божией Матери для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций.

Монастырь находится около поселка Чоповичи Малинского района.