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2021-01-28
Кабмин разрешил отдать 16 га леса в Житомирской области монастырю УПЦ МП
Участок пойдет под застройку.
Фото: monasteries.org.ua
Кабинет министров отдал почти 16 га леса в Житомирской области под монастырь УПЦ Московского патриархата.
Об этом говорится в распоряжении №47 от 26 января, которым правительство согласовало изменение целевого назначения земельного участка коммунальной собственности.
Согласно распоряжению, 15,8 га леса, находящегося в постоянном пользовании Малинского лесхоза, получили статус земель жилой и общественной застройки.
В дальнейшем участок должны передать в постоянное пользование женскому монастырю в честь Афонской иконы Божией Матери для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций.
Монастырь находится около поселка Чоповичи Малинского района.