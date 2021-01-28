Бывшей голове Коцюбинского сожгли автомобиль

В ночь на 27 января сожгли автомобиль общественной активистки, экс-головы поселка Коцюбинское под Киевом Ольги Матюшиной, которая борется за сохранение Беличанского леса на Киевщине.

По словам Матюшиной, поджог заметили около 2:30, вызвали спасателей. Несмотря на то, что пожарные прибыли достаточно быстро, автомобиль сгорел.

Фото: facebook.com/Ugspl

"Позиция полиции - нормальным людям машины не жгут. Позорно злорадствуют от поджога, потому что говорят, хорошая машина была. Говорят, что расследовать ничего не будут, потому что когда Матюшина была мэром, квартир им не давала", - написала в фейсбуке экс-руководительница поселка.

Матюшина связывает поджог с попыткой местной власти подавить активность других людей в Коцюбинском путем показательного "наказания" кого-то известного в поселке и регионе.

"Активистка длительное время выступает против застройки Беличанского леса, находящегося около Коцюбинского и Ирпеня. Ольга также выступала за присоединение поселка Коцюбинское к Киеву . Однако в июле 2020 года ВРУ отказалась это делать. Также на Ольгу и начальницу УЖКХ "Беличи" Лесю Петрик-Ельникову было совершено нападение в 2016 году", - отмечают в Украинском Хельсинском союзе по правам человека.

Как сообщалось, в начале января сожгли автомобиль судьи Ивано-Франковского городского суда Ольги Бабий.