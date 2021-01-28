Брата и соратницу Навального задержали в Москве

Накануне в квартирах Олега Навального и Любови Соболь прошли обыски.

Вечером 27 января брата роSSийского оппозиционера Алексея Навального Олега задержали на 48 часов. Его поместили в изолятор временного содержания на Петровке, 38.

Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу", - написал Жданов в Twitter .

Позже он добавил, что Навального забирают в изолятор временного содержания.

Кроме этого, Жданов сообщил, что сотрудницу ФБК Любовь Соболь также задержали на 48 часов в статусе подозреваемого и отправили в ИВС на Петровке.

Накануне у Олега Навального и Любови Соболь роSSийские силовики провели обыски.

Напомним, что МИД Украины назвал позорным недавнее задержание Навального в РоSSии, а впоследствии осудил насилие против протестующих, вышедших на улицы роSSийских городов в поддержку Навального.

17 января Навальный вместе со своей женой Юлией прилетели в РоSSию из Германии, где оппозиционер несколько месяцев лечился после отравления токсином типа "Новичок". Политика задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве.

Официальная причина задержания Навального - уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала Навального узником совести и призвала немедленно его освободить.