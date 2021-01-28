СБУ объявила в розыск бывшего главаря НВФ "Пятнашка" Абхаза

Ахру Авидзбу обвиняют в пытках во время войны на Донбассе.

СБУ объявила в розыск бывшего главаря НВФ "Пятнашка" Абхаза
Фото: wikipedia.org

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего главаря незаконного вооруженного формирования "Пятнашка" Ахру Авидзбу, также известного как Абхаз.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Авидзбе заочно сообщили о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы), ч.1 ст.438 (нарушение законов войны) Уголовного кодекса Украины.

Дело касается участия Авидзбы в роSSийско-украинской войне на Донбассе.

"Он принимал непосредственное участие в сопротивлении силам АТОООС на оккупированной территории Донецкой области, а также в издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих, запугивании мирного населения. Сейчас фигурант скрывается от правоохранителей на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области и непризнанной республики Абхазия", - сообщили в СБУ.

Напомним, что Авидзба появился на Донбассе летом 2014 года и до 2016 года командовал «Пятнашкой», удостоившись звания "героя ДНР".

В 2020 году Авидзба и его банда участвовали в "перевороте" в Абхазии.

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