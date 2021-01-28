МИД инициирует запрет на въезд в Украину ведущему роSSийского телеканала Кеосаяну

Трое роSSийских пропагандистов прибыли в Донецк.

МИД инициирует запрет на въезд в Украину ведущему роSSийского телеканала Кеосаяну

Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет на въезд в Украину ведущему роSSийского телеканала НТВ Тиграну Кеосаяну.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"РоSSийские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепы «русского мира» на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд в Украину. Симоньян и Бабаян давно не "въездные", - написал он в твиттере.

Російські пропагандисти прибули у Донецьк. Напевно, скрепи «русского мира» на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку із діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну на в’їзд до України. Симоньян і Бабаян давно нев’їздні. pic.twitter.com/F2f4Mpaxkk

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 28, 2021

Таким образом в украинском МИД отреагировали на распространенную журналистом Денисом Казанским информацию о том, что роSSийские пропагандисты Маргарита Симоньян (главный редактор прокремлевского пропагандистского телеканала Russia Today), Тигран Кеосаян (телеведущий и муж Симоньян) и Роман Бабаян (главный редактор радиостанции "Говорит Москва" ) проведут в Донецке форум "Русский Донбасс". Мероприятие должно состояться 28 января.

Тelegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в ДНР также сообщил, что Симоньян якобы посетила "непосредственно линию соприкосновения рядом с донецким аэропортом". Ресурс напомнил, что в начале карьеры Симоньян работала военкором, а в течение последних нескольких лет активно поддерживала идею выдачи роSSийских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, в ноябре ведущая новостей роSSийского телеканала "РБК" получила запрет на въезд в Украину на три года из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

В конце декабря такой же запрет получила роSSийская блогер.

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