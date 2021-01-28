Посол Словакии просит защитить инвесторов из его государства в Украине

Словацкие инвесторы жалуются на завладение их имуществом.

Общество с ограниченной ответственностью "ФК" Инвестохиллс Веста" второй раз отобрало объект недвижимого имущества у словацких инвесторов. Посол Словацкой Республики Марек Шафин просит компетентные органы защитить права иностранных инвесторов в Украине.

Об этом господин Шафин сообщил во время совместной пресс-конференции с народным депутатом Галиной Янченко и адвокатом юридической компании "Миллер" Маси Найемом, пишет censor.net.

В октябре прошлого года вышеупомянутая финансовая компания незаконно завладела имуществом словацких инвесторов в Киеве. Речь идет об объекте недвижимости на улице Кирилловской, 69, находящемся в собственности ООО "Фрунзе 69". Бенефициарами компании являются граждане Словакии. Перерегистрацией права собственности, по информации адвоката Маси Найема, занимался частный нотариус Юдин.

"Мы подали жалобу в Антирейдерскую Коллегию Министерства юстиции Украины. И как результат - жалоба была удовлетворена, и объект вернули законному владельцу", - сообщил Найем.

По словам адвоката, вернуть объект удалось за 2 месяца. Этому способствовало, в частности, внимание Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты инвесторов, которая взяла ситуацию под свой контроль.

Повторный захват объекта состоялся 23 января.

"Частный нотариус Киевского городского нотариального округа Бригида Владимир Александрович повторно перерегистрировал право собственности на объект недвижимости на компанию "ФК "Инвестохиллс Веста". Упомянутая финансовая компания внезапно получила право на собственность объекта, в который иностранный инвестор честно вложил деньги", - отметил Маси Найем.

"Позиция Спецкомиссии и моя как народного депутата непреклонна - права инвесторов в Украине должны быть защищены. Как украинских инвесторов, так и иностранных. Мы понимаем, что такие ситуации имеют негативные последствия вне нашей страны. Это не добавляет баллов к репутации нашей страны как места для инвестиций ", - отметила руководительница парламентской комиссии по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко.

По словам народного депутата, ВСК рассмотрит этот вопрос повторно на ближайшем заседании 4 февраля. Также обещают определить, какие государственные органы повлияли на этот процесс.

"Официальная позиция украинской власти показала нам, что в этой стране уважают право иностранных граждан чувствовать себя защищенными. Это важно для тех граждан Словакии, которые намерены вкладывать в Украину свои деньги. Однако сейчас существует повторная угроза нарушения прав граждан Словацкой Республики. Финансовая компания второй раз пытается отобрать объект инвестиций", - выразил обеспокоенность Посол Словакии в Украине Марек Шафин.

"В связи с этим я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и соответствующим правоохранительным органам за помощью. От имени Словацкой республики я прошу вмешаться в упомянутую ситуацию и защитить права инвесторов из нашего государства в Украине", - добавил он.

По фактам, связанным с захватом имущества финансовой компанией, ведутся следственные действия по трем уголовным производствах. По данным юридической компании "Миллер", адвокаты ожидают вручения подозрения в одном из эпизодов в ближайшее время. Об этом сообщается в заметке компании на странице в Facebook.

Кроме того, юристы сопровождают 10 судебных процессов в хозяйственных судах.

Сегодня утром несколько человек пытались войти в помещение и заставить арендаторов переписать договоры аренды.

Благодаря эффективному реагированию полиции удалось предотвратить захват недвижимости иностранного инвестора.

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