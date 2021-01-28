Рада отказалась от возвращения льготной цены на первые 100 кВт электроэнергии

Нардепы приняли постановление с изменениями от профильного комитета.

Рада отказалась от возвращения льготной цены на первые 100 кВт электроэнергии
Фото: dtek-kem.com.ua

Верховная Рада приняла постановление о мерах, направленных на социальную защиту населения в связи с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги. Первая редакция документа предлагала вернуть льготную цену на первые 100 кВт электроэнергии, но профильный комитет решил от этого отказаться.

Один из авторов постановления и представитель профильного комитета Андрей Герус во время заседания парламента сообщил, что комитет рекомендовал установить льготы для жителей 30-километровой зоны возле АЭС, а также для детских домов семейного типа. В общем постановление носит в основном рекомендательный характер относительно действий правительства.

Кабмин в месячный срок должен:

  • подать Верховной Раде Украины предложения о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" в части увеличения расходов по бюджетной программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме"(код 2501230)
  • изучить вопрос и представить предложения по внесению изменений в законодательство с целью завершения отопительного сезона 2020-2021 гг. на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, действовавшей до 1 января 2021 года.

Постановлением предусмотрено установление льгот на электрическую энергию населению, проживающему в 30-километровой зоне атомных электростанций, детским домам семейного типа.

Напомним, что 8 декабря Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на оптовом рынке электрической энергии, отменив тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года. До этого тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составлял 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт.

Повышение тарифов, особенно рост цены газа, привело к масштабным протестам по всей стране.

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