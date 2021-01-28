В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации

В то же время приняли критический к РоSSии доклад.

В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Фото: assembly.coe.int

Парламентская ассамблея Совета Европы не поддержала обжалование полномочий роSSийской делегации, инициированное делегатами от Украины.

Депутаты решили не отказываться от ратификации полномочий делегации РоSSии. Накануне Мониторинговый комитет отклонил все поправки украинских делегатов по резолюции.

"После двухчасовых дебатов ПАСЕ приняла критический к РоSSии доклад, но при этом подтвердила полномочия роSSийской делегации", - сообщил в Telegram нардеп, представитель украинской делегации Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, "критический доклад о том, что роSSийская делегация не придерживается никаких возложенный на нее обязательств, был хорош. Однако там было пропущено одно ключевое слово - "НЕ". Не ратифицировать полномочия роSSийской делегации".

Напомним, что в понедельник в ходе первого дня сессии глава украинской делегации в ассамблее Мария Мезенцева запустила процедуру обжалования полномочий делегации РоSSии. 38 делегатов от различных стран-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за украинскую позицию - обжалование полномочий роSSийской делегации в ПАСЕ.

Причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава СЕ, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод. Вопрос об обжаловании полномочий РФ встал на фоне отравления и задержания роSSийского оппозиционера Алексея Навального. Мезенцева сообщала, что Украина считает целесообразным поднятие этой темы в ПАСЕ в рамках обжалования полномочий РоSSии.

Во вторник Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы согласовал предварительный проект решения относительно полномочий роSSийской делегации. В нем предлагалось не применять к ней никаких санкций.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
ЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы УкраиныЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы Украины
Блок рекламы


Похожие новости
В ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSииВ ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSии
ПАСЕ приняла поправки к резолюции, где еще раз напоминают об оккупации РоSSией украинских территорийПАСЕ приняла поправки к резолюции, где еще раз напоминают об оккупации РоSSией украинских территорий
РоSSийской певице Алене Апиной запретили въезд в УкраинуРоSSийской певице Алене Апиной запретили въезд в Украину
В ПАСЕ предостерегли Украину от действий, которые вредят верховенству праваВ ПАСЕ предостерегли Украину от действий, которые вредят верховенству права
Нардеп Мережко остался вице-президентом ПАСЕ на второй срокНардеп Мережко остался вице-президентом ПАСЕ на второй срок
Вопрос полномочий роSSийской делегации в ПАСЕ решат в четвергВопрос полномочий роSSийской делегации в ПАСЕ решат в четверг
В ПАСЕ поддержали обжалование полномочий роSSийской делегацииВ ПАСЕ поддержали обжалование полномочий роSSийской делегации
Бюро ПАСЕ отклонило дебаты на январской сессии по ситуации с правами человека в КрымуБюро ПАСЕ отклонило дебаты на январской сессии по ситуации с правами человека в Крыму
Украинская делегация на январской сессии ПАСЕ будет не в полном составеУкраинская делегация на январской сессии ПАСЕ будет не в полном составе
В роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного КрымаВ роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости