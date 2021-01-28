В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации

В то же время приняли критический к РоSSии доклад.

Парламентская ассамблея Совета Европы не поддержала обжалование полномочий роSSийской делегации, инициированное делегатами от Украины.

Депутаты решили не отказываться от ратификации полномочий делегации РоSSии. Накануне Мониторинговый комитет отклонил все поправки украинских делегатов по резолюции.

"После двухчасовых дебатов ПАСЕ приняла критический к РоSSии доклад, но при этом подтвердила полномочия роSSийской делегации", - сообщил в Telegram нардеп, представитель украинской делегации Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, "критический доклад о том, что роSSийская делегация не придерживается никаких возложенный на нее обязательств, был хорош. Однако там было пропущено одно ключевое слово - "НЕ". Не ратифицировать полномочия роSSийской делегации".

Напомним, что в понедельник в ходе первого дня сессии глава украинской делегации в ассамблее Мария Мезенцева запустила процедуру обжалования полномочий делегации РоSSии. 38 делегатов от различных стран-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за украинскую позицию - обжалование полномочий роSSийской делегации в ПАСЕ .

Причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава СЕ, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод. Вопрос об обжаловании полномочий РФ встал на фоне отравления и задержания роSSийского оппозиционера Алексея Навального. Мезенцева сообщала, что Украина считает целесообразным поднятие этой темы в ПАСЕ в рамках обжалования полномочий РоSSии.

Во вторник Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы согласовал предварительный проект решения относительно полномочий роSSийской делегации. В нем предлагалось не применять к ней никаких санкций.