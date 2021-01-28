Капиталистическая модель экономики уже не работает — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает пересмотреть модель экономической системы, чтобы нивелировать разницу между бедными и богатыми. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме, обнародованном на YouTube-канале Davos agenda.

Капиталистическая модель экономики уже не работает — Макрон
Фото: sputnik-abkhazia.ru

В приоритете — моральные принципы экономики

Экономика будущего должна базироваться на нравственности, отметил президент Франции. Она должна учитывать уязвимые места сегодняшней экономической системы: изменение климата, неравенство между бедными и богатыми, слабую медицинскую систему страны.

«Мы должны стремиться внедрять инновации и не забывать о будущем человечества. Наша экономика должна быть более устойчивой к внешним факторам. Важно также помнить о принципах человечности, равноправия, социальных вопросов», — отметил президент.

На вопрос основателя форума швейцарского экономиста Клауса Шваба о том, какова роль бизнеса в новой экономике, он ответил, что «следует, чтобы все заинтересованные стороны: акционеры, работодатели, работники — учитывали последствия своих действий». Макрон считает, что воспитание корпоративной и индивидуальной ответственности может устранить проблемы, которые создал капитализм.

«Если посмотреть, как развивался капитализм рынков в течение последних десятилетий, то стоит сказать, что он достиг успеха. Нам удалось побороть бедность миллионов людей. Но одновременно в мире углубилось неравенство. Это лишь первый феномен капитализма. Кроме того, мы имеем кризис демократии и изменение климата. Капиталистическая модель и модель, базирующаяся на рынках, уже не работает. Сегодня главное — это сосредоточиться на решении этих проблем», — подытожил Макрон.

Ранее

Президент Франции отметил, что аналитики, эксперты и ученые уже пытались решить социально-экономические проблемы государственными мерами, но государство не смогло сделать это самостоятельно. Власть забывала об изменениях климата, о проблеме неравенства. Увеличивался государственный долг страны, и это ложилось на плечи налогоплательщиков.

«Конечно, мы должны сохранить частную собственность и индивидуальные свободы: на этом базируется наше общество, но нам нужно переосмыслить построение мира и в центр поставить решение проблемы социального неравенства между странами и внутри страны», — напомнил Макрона.

Ранее президент Франции заявил, что капитализм «деградировал и сошел с ума», а люди сами порождают проявления неравенства, которые потом не в состоянии урегулировать.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
ЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы УкраиныЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Пандемия коронавируса до сих пор создает большие риски для мировой экономики – ЛагардПандемия коронавируса до сих пор создает большие риски для мировой экономики – Лагард
Лидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономикиЛидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономики
В Украине заработает платформа электронной демократии "ВзаимоДействие"В Украине заработает платформа электронной демократии "ВзаимоДействие"
Шмыгаль: правительство работает над увеличением количества доз вакцины для украинцевШмыгаль: правительство работает над увеличением количества доз вакцины для украинцев
Зеленский заверил, что зона свободной торговли между Украиной и Израилем заработает с 1 январяЗеленский заверил, что зона свободной торговли между Украиной и Израилем заработает с 1 января
Украина работает с МВФ над визитом миссии фонда в Киев, - ЗеленскийУкраина работает с МВФ над визитом миссии фонда в Киев, - Зеленский
Макрон проведет переговоры с Госсекретарём США Помпео в понедельникМакрон проведет переговоры с Госсекретарём США Помпео в понедельник
Макрон: Миру нужен новый консенсус для преодоления пандемии COVID-19Макрон: Миру нужен новый консенсус для преодоления пандемии COVID-19
Минэкономики анонсировало расширение поддержки бизнеса в условиях карантинаМинэкономики анонсировало расширение поддержки бизнеса в условиях карантина
Минэкономики: "Аудит Госрезерва подтвердил тотальное разворовывание запасов и миллионные убытки"Минэкономики: "Аудит Госрезерва подтвердил тотальное разворовывание запасов и миллионные убытки"
Последние новости
Подгружаем последние новости