Капиталистическая модель экономики уже не работает — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает пересмотреть модель экономической системы, чтобы нивелировать разницу между бедными и богатыми. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме, обнародованном на YouTube-канале Davos agenda.

Фото: sputnik-abkhazia.ru

В приоритете — моральные принципы экономики

Экономика будущего должна базироваться на нравственности, отметил президент Франции. Она должна учитывать уязвимые места сегодняшней экономической системы: изменение климата, неравенство между бедными и богатыми, слабую медицинскую систему страны.

«Мы должны стремиться внедрять инновации и не забывать о будущем человечества. Наша экономика должна быть более устойчивой к внешним факторам. Важно также помнить о принципах человечности, равноправия, социальных вопросов», — отметил президент.

На вопрос основателя форума швейцарского экономиста Клауса Шваба о том, какова роль бизнеса в новой экономике, он ответил, что «следует, чтобы все заинтересованные стороны: акционеры, работодатели, работники — учитывали последствия своих действий». Макрон считает, что воспитание корпоративной и индивидуальной ответственности может устранить проблемы, которые создал капитализм.

«Если посмотреть, как развивался капитализм рынков в течение последних десятилетий, то стоит сказать, что он достиг успеха. Нам удалось побороть бедность миллионов людей. Но одновременно в мире углубилось неравенство. Это лишь первый феномен капитализма. Кроме того, мы имеем кризис демократии и изменение климата. Капиталистическая модель и модель, базирующаяся на рынках, уже не работает. Сегодня главное — это сосредоточиться на решении этих проблем», — подытожил Макрон.

Ранее

Президент Франции отметил, что аналитики, эксперты и ученые уже пытались решить социально-экономические проблемы государственными мерами, но государство не смогло сделать это самостоятельно. Власть забывала об изменениях климата, о проблеме неравенства. Увеличивался государственный долг страны, и это ложилось на плечи налогоплательщиков.

«Конечно, мы должны сохранить частную собственность и индивидуальные свободы: на этом базируется наше общество, но нам нужно переосмыслить построение мира и в центр поставить решение проблемы социального неравенства между странами и внутри страны», — напомнил Макрона.

Ранее президент Франции заявил, что капитализм «деградировал и сошел с ума», а люди сами порождают проявления неравенства, которые потом не в состоянии урегулировать.