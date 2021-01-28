Рада отправила на повторное чтение законопроект рабочей группы по выходу из конституционного кризиса

Он предлагает повысить квалифицированное большинство для принятия решения с 10 до 12 судей.

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект "О конституционной процедуре", наработанный рабочей группой для выхода из кризиса после скандального решения Конституционного суда. Его отправили на повторное первое чтение.

За проект закона высказались только 197 нардепов. Об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Документ повышает квалифицированное большинство, необходимое для принятия решения, - 12 голосов судей вместо 10. Это две трети суда. Также устная форма производства определяется основной формой.

Текст законопроекта направился в Венецианскую комиссию, Рада ожидает ее выводов.

Во время презентации законопроекта в декабре постоянная представительница Верховной Рады в Конституционном суде Совгиря сообщала, что этот документ является "своего рода кодексом конституционного судопроизводства".

"Законопроект закладывает такую модель: на первом месте была и остается Конституция Украины, дальше будет Закон о конституционной процедуре. Отдельные процедурные вопросы мы предлагаем урегулировать на уровне регламента КСУ. Такая модель регулирования деятельности КСУ полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, высказанным 11-12 декабря", - сообщила Совгиря.

Напомним, что это уже третий законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса. В декабре Верховная Рада одобрила внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях об особенностях составления админпротоколов в отношении судей, судей Конституционного суда.

Еще один законопроект - о внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции. Он восстанавливает полноценную работу НАПК, его на заседании 15 декабря принял парламент.

Как известно, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.