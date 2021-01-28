В мировом рейтинге восприятия коррупции Украина оказалась позади всех соседей, кроме РоSSии

Украина делит 117 место с Египтом, Свазилендом, Непалом, Сьерра-Леоне и Замбией.

В мировом рейтинге восприятия коррупции Украина оказалась позади всех соседей, кроме РоSSии
Фото: facebook.com / ДЗЭ НП

В 2020 году Украина продемонстрировала лишь незначительное улучшение в мировом "Индексе восприятия коррупции" организации Transparency International и снова оказалась позади всех соседей, кроме РоSSии.

Как свидетельствуют данные обнародованного в четверг, 28 января, "Индекса восприятия коррупции" 2020 года (Corruption Perceptions Index - CPI), Украина за год улучшила свой показатель с 30 до 33 баллов, передает DW.

Таким образом, Украина заняла 117 место в рейтинге, в котором представлены 180 стран. В прошлом году страна была на девять ступенек ниже и занимала 126 место в рейтинге.

Несмотря на определенный прогресс, Украина до сих пор имеет худшие показатели восприятия коррупции, чем почти все ее страны-соседки. Единственное исключение - РоSSия, которая имеет 30 баллов и занимает 129 место в рейтинге. Зато Молдова имеет 34 балла, Беларусь - 47, Венгрия, Румыния и Словакия - от 44 до 49 баллов, а Польша - 59 баллов.

В СРІ 2020 Украина делит 117 место с другими странами, которые тоже набрали 33 балла: Египет, африканская Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия.

Как отмечают в "Transparency International Украина", индекс Украины в 2020 году улучшился благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В то же время за последний год в стране "вырисовывались риски, которые могут существенно отбросить нас назад в сфере преодоления коррупции".

На начало 2020 года там предоставили украинской власти пять рекомендаций, которые могли бы улучшить показатели Украины в CPI. "Частично выполнено было только две из них", - отмечают в "Transparency International Украина". В частности, в стране была повышена эффективность систем предотвращения политической коррупции и введен открытый и подотчетный процесс приватизации государственного имущества.

Зато другие рекомендации остались невыполненными. В частности, эксперты рекомендовали Украине сформировать независимую и профессиональную судебную власть, обеспечить независимость и способность органов антикоррупционной сферы, а также лишить СБУ полномочий в сфере противодействия экономическим коррупционным преступлениям. В этом году к ним добавилась еще одна - ввести прозрачное и подотчетное управление публичными активами и гарантировать дальнейшее развитие сферы закупок.

Средний балл по миру в СРИ 2020 - 43 балла. Средний балл в Западной Европе и Европейском Союзе - 66 баллов. Средний балл в регионе, к которому принадлежит Украина (Восточная Европа и Центральная Азия) - 36 баллов.

Индекс представляет собой оценку от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (очень низкий уровень коррупции). Его ежегодно публикует международная некоммерческая антикоррупционная организация Transparency International (TI).

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