В Польше прошли новые протесты после вступления в силу почти полного запрета абортов

Активисты объявили, что митинги продолжатся и в дальнейшем.

В Польше 27 января прошли новые акции протеста в связи с вступлением в силу почти полного запрета на аборты. Именно вчера решение Конституционного трибунала по ограничению причин для прерывания беременности было обнародовано в официальном журнале "Вестник законов".

Активисты объявили, что масштабные акции запланированы и на четверг, пишет CNN.

Вопрос абортов стал одним из самых дискуссионных с момента прихода к власти консервативной партии "Право и справедливость".

Изменения в законодательстве запрещают делать аборт в случаях дефектов плода и оставляют право на прерывание беременности только после изнасилования, инцеста или в случае угрозы жизни и здоровью матери.

Конституционный суд оставил открытой возможность регулировать некоторые обстоятельства, на которые распространяется изменение закона. Депутат от "ПиС" Марек Суски отметил, что партия будет рассматривать возможность разрешения абортов с очень сложными дефектами плода.

"В случаях, когда плод не имеет шансов жить после рождения, должен быть выбор. Мы будем над этим работать", - сказал Суски.

Напомним, что в октябре Конституционный суд Польши принял решение, которое фактически запрещает проведение в стране абортов. Судьи признали несоответствующим конституции положение законодательства, которое позволяло женщине прервать беременность в случае выявления у плода неизлечимой болезни.

Этим положением аргументировали 98% абортов, которые легально провели в стране в прошлом году.

Активисты и правозащитники, протестовавшие против ужесточения законодательства, заявляют, что следствием такого решения Конституционного суда станет дальнейшее нарастание в Польше "абортного подполья", а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи женщин.

Решение Конституционного трибунала повлекло многотысячные протесты, также критически к решению отнеслись в Европарламенте. Ввиду массовых митингов решение суда не публиковали в официальном вестнике, поэтому оно не действовало.

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