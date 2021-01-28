На Донбассе зафиксировали 10 нарушений "тишины" со стороны боевиков

На обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь.

На Донбассе зафиксировали 10 нарушений "тишины" со стороны боевиков
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. На обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко от Павлополя вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вблизи Богдановки враг применил против украинских бойцов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Также было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия.

В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета.

Неподалеку Зайцева вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета.

"На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сообщили в штабе.

Напомним, 26 января оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинский военный получил тяжелое ранение.

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