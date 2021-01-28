Байден заморозил контракт на поставку оружия для Саудовской Аравии и ОАЭ

Соглашение было подписано в последний рабочий день Дональда Трампа на посту президента США.

Байден заморозил контракт на поставку оружия для Саудовской Аравии и ОАЭ
истребителя пятого поколения F-35 А "Lightning II"
Фото: gorod.lv

Администрация президента США Джо Байдена временно запретила продажу американского оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам - на время изучения соглашения о продаже оружия, одобренного прежним президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашения с Соединенными Штатами на приобретение самолетов F-35, боевых дронов и другого оборонного оборудования в рамках сделки на сумму 23 миллиарда долларов США. Соглашение было подписано в последний рабочий день Дональда Трампа на посту президента США. Однако администрация Байдена сообщила о намерениях пересмотреть контракты.

Официальные лица США заявили, что практика пересмотра новой администрацией контрактов на продажу оружия предшественниками не нова. Несмотря на паузу, многие договоренности, вероятно, в конечном итоге будут подтверждены.

При этом, согласно предвыборной риторике президента Байдена, Вашингтон не хочет, чтобы американское оружие использовалось для продолжения военной кампании под руководством Саудовской Аравии в Йемене.

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