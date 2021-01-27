Украину посетит Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич

Ориентировочный срок визита Генсека в Киев - март.

Украину посетит Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
Марія Пейчинович-Бурич

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич приедет в Украину с официальным визитом в марте 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Отмечается, что инициатором визита стала украинская делегация в ПАСЕ. Во время встречи с Марией Пейчинович-Бурич представители Украины пригласили Генсека посетить Киев весной этого года, на что получили полное согласие.

"Во время выступления Генерального секретаря ей задали вопрос, почему она во время визита в РоSSию не приехала в Украину. В ответ она отметила, что планировала предыдущий визит в Украину, однако в связи с техническими сложностями, а именно на то время Президент Владимир Зеленский был с официальным визитом в другой стране, встретиться не было возможности", - сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная.

Она добавила, что ориентировочный срок визита Генсека в Киев - март.

Напомним, украинская дипломатия готовит визит в Украину президента Франции Эммануэля Макрона.

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