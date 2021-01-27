Норвегия закрывает границы для иностранцев из-за ситуации с COVID-19

Граница будет закрыта для всех, кто не живет в Норвегии.

Норвегия намерена закрыть государственные границы из-за высоких темпов распространения коронавируса. На территорию королевства смогут въехать только его подданные.

Об этом заявила на пресс-конференции в среду премьер-министр страны Эрна Сульберг, передает “Интерфакс-Украина”.

"На практике это означает, что граница будет закрыта для всех, кто не живет в Норвегии", - сообщила Сульберг.

Она пояснила, что ограничения не коснутся медицинских работников из некоторых стран, однако теперь большинство трудовых мигрантов не смогут попасть в страну.

Согласно данным сайта Worldometers, всего в Норвегии за время пандемии диагностировали более 61,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, от болезни умерли 556 пациентов, почти 53,3 тыс. человек полностью выздоровели.

Напомним, в Норвегии с 4 января были введены новые карантинные ограничения, чтобы предотвратить новую волну распространения коронавируса. В частности, действовал временный запрет на продажу алкоголя в ресторанах, барах, а также на различных мероприятиях.