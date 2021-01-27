Подготовка убийства Наумова: СБУ объявила подозрение Нескоромному
Кроме того, СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к подготовке преступления.
СБУ объявила подозрение бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному в организации подготовки убийства главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что правоохранители сейчас осуществляют мероприятия по розыску Нескоромного с целью допроса как подозреваемого и вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Подозрение вручили родственникам экс-первого заместителя председателя СБУ.
Кроме того, СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к подготовке преступления.
"Главное следственное управление Службы безопасности Украины, которое осуществляет досудебное расследование этого преступления под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, установило, что Дмитрий Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова. Среди доказательств, подтверждающих это, - видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Ю.Расюка, Д.Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали", - говорится в сообщении.
По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве СБУ, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.
"Фигуранты дела разработали детальный план посягательства на жизнь А.Наумова. Для его выполнения сотрудник АТЦ Ю.Расюк в течение октября 2020 - января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирование, организовал слежку за А.Наумовым. Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудиозаписями", - сказано в сообщении.
Правоохранители также обнародовали аудиозаписи, на которых зафиксированы разговоры фигурантов дела. На первом Расюк с другим лицом обсуждает организацию заказного убийства Наумова.
Еще одна аудиозапись сделана во время встречи Нескоромного и Расюка.
Напомним, 23 января правоохранители задержали полковника “Альфы” СБУ Юрия Расюка. Его подозревают в подготовке убийства начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. По версии следствия, заказчиком убийства является бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный.
Нескоромный был назначен Зеленским заместителем председателя СБУ и занимал должность с 1 июля по 8 ноября 2019 года, а с 8 ноября до 13 марта 2020 года был первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.