И в конечном итоге приведет к повышению цен на электроэнергию для конечных потребителей.

Запретив украинским компаниям импортировать электроэнергию из Беларуси, Верховная Рада тем самым подыгрывает стране-агрессору, РоSSийской Федерации. Об этом заявил председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

Он напомнил, что в последнее время компания ДТЭК увеличила закупки роSSийского угля для своих тепловых электростанций.

«о есть у нас есть выбор: импортировать готовую электроэнергию из Беларуси или завозить сюда роSSийский уголь, чтобы работали роSSийские шахты, страны-агрессора», - отметил нардеп.

По его мнению, законопроект о запрете импорта электроэнергии из Беларуси является лоббированием коммерческих интересов.

«Когда с июля 2019 года у нас был открыт импорт электроэнергии из Беларуси, ее импортировала одна компания - ДТЭК. И никому до этого не было дела. Сейчас, когда и другие компании в этом участвуют, импорт из Беларуси предлагают запретить», - отметил он.

Запрет импорта электроэнергии из Беларуси создаст угрозу монополизации энергорынка и ценового сговора его крупнейших игроков, предупредил Герус. «В конечном итоге это приведет к повышению цен на электроэнергию для конечных потребителей», - подчеркнул он, добавив, что такой сценарий является недопустимым.