Украина и Канада сделали шаг к упрощению визового режима для украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино подписали письмо о намерениях по созданию украинского-канадской рабочей группы по вопросам мобильности.

Фото: Пресс-служба МИД

Группа будет работать над широким спектром вопросов в сфере миграции и мобильности, включая вопросы упрощения режима поездок граждан Украины в Канаду, сообщает пресс-служба МИД .

"Рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду", - заявил Дмитрий Кулеба.

Арсен Аваков подчеркнул, что начало рабочей группы по мобильности позволит закрепить особый статус украинского-канадского партнерства и способствовать реализации комплекса мер, направленных на взаимодействие компетентных органов Украины и Канады.

Напомним, Украина и Канада начали консультации о либерализации визового режима летом 2016 года.

Канада начала выдавать гражданам Украины многократные визы сроком на 10 лет и постепенно увеличивать пропорцию заявителей, которые получают такие долгосрочные разрешения на въезд. Также Канада упростила визовые требования для украинцев.

В то же время предыдущий посол Канады Роман Ващук говорил, что об отмене виз речь не идет.

В марте 2020-го посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что часть отказов в канадских визах для украинцев в 2019 году превысила 25%, и назвал это "неадекватной цифрой". Он добавил, что Украина обсуждает возможность присоединиться к программе Trusted Travelers - упрощенный въезд для тех, кто уже имел визу.