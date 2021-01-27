Из бюджета Киева дополнительно выделят 140 млн грн для закупки вакцины от коронавируса, - Марина Порошенко

Марина Порошенко обратилась к представителям органов местного самоуправления с призывом по примеру Киева принять меры для обеспечения вакцинации в своих административных единицах.

Из бюджета Киева дополнительно выделят 140 млн грн для закупки вакцины от коронавируса, - Марина Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Из бюджета Киева выделят дополнительно 140 млн грн для закупки вакцины от коронавируса. Об этом во время брифинга сообщила глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

Она отметила, что центральная власть демонстрирует абсолютно провальную политику по противодействию распространению коронавируса, поэтому уже с первых дней работы нового состава Киевского городского совета «Европейская Солидарность» взялась решать вопросы, "которые беспокоят каждого киевлянина".

«С первых дней работы Киевсовета 9-го созыва, в декабре 2020 года, мы провели аудит и смогли найти 422 миллиона гривень и направить их на обеспечение больниц, которые лечат больных ковидом-19, необходимыми медикаментами. Это позволило им спокойно работать в период между бюджетными годами и иметь все необходимое для оказания качественной медицинской помощи», - напомнила Марина Порошенко.

«Наша команда «Европейская Солидарность» внесла предложение о дополнительном финансировании из киевского бюджета врачей и медицинского персонала, которые лечат больных коронавирусом. И благодаря таким инициативам было найдено дополнительно 1,6 миллиарда гривень в бюджет 2021 года. Благодаря этому уже с января киевские врачи будут получать дополнительно по 5000 гривень к своей заработной плате, медицинские сестры - 4000 гривень, и младший медицинский персонал - 2000 гривень», - сообщила Марина Порошенко.

Она также отметила, что временно созданное большинство в Киевсовете приняло бюджет города на 2021 год, поэтому сегодня Комиссия проголосовала за изменения и увеличение средств в размере 140 млн грн на финансирование Городской целевой программы «Здоровье киевлян» для того, чтобы в ближайшее время город мог закупить вакцины и провести иммунизацию киевлян от коронавируса.

При этом Марина Порошенко обратилась к представителям органов местного самоуправления с призывом по примеру Киева принять меры для обеспечения вакцинации в своих административных единицах.

«Я призываю и другие местные советы, руководство регионов и областных центров также не ждать от центральной власти, когда они начнут действительно профессиональную качественную, последовательную борьбу с эпидемией коронавируса в Украине. А помогать своему населению на местном уровне, потому что самое ценное, что мы имеем в Украине - это наши граждане, и мы должны защищать их, беречь их здоровье и жизнь», - резюмирует Порошенко.

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