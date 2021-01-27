НАБУ подтвердило возобновление дела "Роттердам +"

Генпрокурора Венедиктову вновь призвали изменить старшего группы прокуроров.

НАБУ подтвердило возобновление дела "Роттердам +"
Фото: Сергей Нужненко

И.о. руководителя САП Максим Грищук 25 января возобновил расследование по делу "Роттердам+".

Национальное антикоррупционное бюро в очередной раз призвало генпрокурора Ирину Венедиктову изменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"Резонность доводов НАБУ о недопустимости избранного способа процессуального поведения старшего группы прокуроров поддержана и.о. руководителя САП Максимом Грищуком, который 25 января возобновил расследование по делу. Однако изменить старшего группы прокуроров может пока только руководство Офиса генпрокурора, которое избегает вынесения решения по этому поводу и не дает собственной независимой оценки действиям и решениям упомянутого прокурора, тем самым исключая проведение дальнейшего беспристрастного расследования", - говорится в сообщении.

21 января сообщалось, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+".

В марте 2017 года НАБУ начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам +". Оно было квалифицировано по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебным расследованием было установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года за разработку порядка формирования оптовой рынковой цены ("Роттердам+") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, увеличивающей стоимость угля. Таким образом они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.

С запуском нового рынка электроэнергии, который состоялся 1 июля 2019-го, методика формирования оптово-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула "Роттердам +", прекратила свое существование.

В конце августа САП сняла все подозрения, выдвинутые ранее в ходе расследования дела "Роттердам +".

27 октября ВАКС отменил постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии производства по делу "Роттердам +". Судья отметила, что удовлетворена жалоба АО "Никопольский завод ферросплавов". 24 сентября ВАКС отказался возобновлять дело.

В ноябре Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла апелляционное производство по делу "Роттердам+" в связи с отказом от жалобы.

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