Зеленский внес в Раду законопроект, предусматривающий заключение за ложь в декларациях

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, который предусматривает возвращение наказание в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Информация об этом размещена на официальном сайте парламента.

27 января 2021 года Верховной Радой получен законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Субъектом права законодательной инициативы указан Президент Украины. Законопроект зарегистрирован под номером 4651 и определен как неотложный.

Ранее сегодня глава государства подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности относительно усиления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Документ, в частности, предусматривает возвращение наказание в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, предлагается внести изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), согласно которым за умышленное непредставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада проголосовала за компромиссный проект закона и восстановила уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

В октябре Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и что они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Раде законопроект, который предусматривает "восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК возобновить доступ к реестру электронных деклараций.