МОН посоветовал перейти на дистанционное обучение в семи областях

Причина - ухудшение погодных условий.

МОН посоветовал перейти на дистанционное обучение в семи областях
Фото: www.obozrevatel.com

Министерство образования и науки Украины рекомендовало учреждениям образования семи областей из-за ухудшения погодных условий быть готовыми перейти на дистанционное обучение.

Соответствующее срочное письмо, касающееся обучения детей дошкольного возраста, учащихся и студентов, было разослан в среду, 27 января, сообщили в пресс-службе Минобразования.

"Министерство образования и науки Украины рекомендует руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в период осложнения погодных условий быть готовыми к принятию решения по организации образовательного процесса в дистанционной форме (без посещения учебных заведений)", - говорится в сообщении.

Кроме того, всем областным департаментам (управлениям) образования и науки, высшим учебным заведениям, предприятиям, учреждениям и организациям, относящимся к сфере управления МОН, рекомендовано принять дополнительные меры по предупреждению переохлаждения участников образовательного процесса на период осложнения погодных условий.

Напомним, в Одесской и Николаевской областях объявили красный уровень опасности из-за ухудшения погоды.

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