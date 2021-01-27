Сотрудники ФСБ, отравившие Навального, причастны к убийству трех человек, - расследование

Группа сотрудников роSSийской Федеральной службы безопасности, следившая за оппозиционным политиком Алексеем Навальным и, вероятно, организовавшая его отравление, отравила еще нескольких человек.

Об этом говорится в новом расследовании Bellingcat и The Insider, проведенном совместно с Der Spiegel.

Журналисты считают, что отравители Навального причастны к убийствам журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения "Новая РоSSия" Никиты Исаева.

Фото: theins.ru

Тело журналиста и правозащитника из Нальчика Тимура Куашева обнаружили 1 августа 2014 года с гематомами и следом от шприца под мышкой. Вероятно, убийцы обхватили его рот и нос тряпкой, смоченной хлороформом, чтобы он потерял сознание. Официальной причиной его смерти назвали острую коронарную недостаточность.

В день убийства в Нальчике были "отравители Навального" Константин Кудрявцев, врач из НИИ-2 ФСБ Иван Осипов и еще два офицера - Денис Мачикин и Роман Матюшин.

Активиста общественного регионального движения "Единство" ("Садвал") Руслана Магомедрагимова обнаружили мертвым 24 марта 2015 года в Каспийске. По официальной версии он умер от удушения, хотя следов насилия обнаружено не было. Близкие активиста утверждали, что на его шее обнаружили два следа, похожие на следы от уколов.

"Врач-отравитель" Иван Осипов дважды прилетал в Махачкалу в январе того года, за неделю до убийства туда прилетел Кудрявцев. 20 марта 2015 года Иван Осипов прилетел во Владикавказ - город в 4 часах езды на машине от Каспийска. Осипов вернулся в Москву через два дня после убийства.

Никита Исаев скончался в поезде 16 ноября 2019 года. Его спутница рассказывала, что тому резко стало плохо - мужчина предположил, что отравился. Bellingcat предполагает, что офицеры ФСБ начали следить за Исаевым в декабре 2018 года. Журналисты нашли семь совпадений по городам и датам поездок Исаева и офицеров. В операции по его отравления, вероятно, участвовали Алексей Александров и Иван Осипов, причастные к покушению на Навального.

В декабре The Insider, CNN и Bellingcat опубликовали расследование отравления Алексея Навального. Они назвали имена восьми офицеров ФСБ, которые три года ездили за Навальным по всей РоSSии. У части из них медицинское и химическое образование. Позже автор расследования Христо Грозев опубликовал данные о передвижении силовиков за последние 16 лет и рассказал, что занимается расследованием операции ФСБ на Северном Кавказе, а также отравления политика Владимира Кара-Мурзы-младшего в 2017 году.

Сам Навальный в своем расследовании обвинил в отравлении ФСБ и лично Путина. Президент РФ во время очередной пресс-конференции заявил, что если бы роSSийские спецслужбы хотели отравить оппозиционера, то должны были бы довести дело до конца. При этом Путин называл Навального "пациентом немецкой клиники".

17 января Навальный прилетел в Москву, где его сразу же арестовали.