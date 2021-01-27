Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-министра обороны Лебедева

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований о проведении специального (заочного) расследование в отношении бывшего министра обороны Павла Лебедева по делу об убийствах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - сказано в сообщении.

В прошлом году в мае суд заочно арсетовал Лебедева по этому делу.

Напомним, Лебедева отправили в отставку с поста министра обороны вместе со всем Кабмином Николая Азарова 27 февраля 2014 года. Ранее сообщалось, что он находится на территории оккупированного Крыма, где возглавляет организацию "Мы - севастопольцы".