Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-министра обороны Лебедева

Бывший чиновник скрывается от правосудия в Крыму.

Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-министра обороны Лебедева
Фото: Макс Левин

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований о проведении специального (заочного) расследование в отношении бывшего министра обороны Павла Лебедева по делу об убийствах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - сказано в сообщении.

В прошлом году в мае суд заочно арсетовал Лебедева по этому делу.

Напомним, Лебедева отправили в отставку с поста министра обороны вместе со всем Кабмином Николая Азарова 27 февраля 2014 года. Ранее сообщалось, что он находится на территории оккупированного Крыма, где возглавляет организацию "Мы - севастопольцы".

В декабре 2020 года суд по делу Майдана снова позволил заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Якименко. Якименко бежал с материковой части Украины 22 февраля 2014 года.

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