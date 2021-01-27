Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-министра обороны Лебедева
Бывший чиновник скрывается от правосудия в Крыму.
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований о проведении специального (заочного) расследование в отношении бывшего министра обороны Павла Лебедева по делу об убийствах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - сказано в сообщении.
В прошлом году в мае суд заочно арсетовал Лебедева по этому делу.
Напомним, Лебедева отправили в отставку с поста министра обороны вместе со всем Кабмином Николая Азарова 27 февраля 2014 года. Ранее сообщалось, что он находится на территории оккупированного Крыма, где возглавляет организацию "Мы - севастопольцы".
В декабре 2020 года суд по делу Майдана снова позволил заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Якименко. Якименко бежал с материковой части Украины 22 февраля 2014 года.