Чиновнику НАБУ сообщено о подозрении за 30 тыс. грн незаконных "больничных"

Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Государственное бюро расследований уличило бывшего начальника отдела детективов Национального антикоррупционного бюро в мошенничестве.

Чиновнику сообщено о подозрении, информирует пресс-служба ГБР.

"Чиновник подозревается в мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом путем обмана (ч. 1 ст. 190 УК); подстрекательстве к составлению и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК); использовании заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 358 УК)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что работник НАБУ склонил врача одной из больниц к составлению и выдаче заведомо ложного листка нетрудоспособности, по которому получил 30 тысяч гривен страховых выплат.

В период якобы травмирования в Полтавской области, где чиновник обратился в больницу и впоследствии продлил "больничный", он на самом деле находился в Киеве .

"Во время проведения выемки документов в указанном учреждении здравоохранения была получена информация об отсутствии медицинской документации о прохождении лечения чиновника, а корешок листа нетрудоспособности не содержит личной подписи работника НАБУ. Таким образом, чиновник мошенническим путем завладел материальной помощью на общую сумму более 30 тысяч гривен", - отмечают в ГБР.

Следователи также сообщили о подозрении врачу в служебном подлоге, то есть составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее директора НАБУ суд признал виновным в административном нарушении за недекларирование элитного отдыха, который оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз.