Гройсман видит в ценообразовании на газ признаки "большой финансовой аферы"

Справедливой ценой на газ экс-премьер считает 4,7 грн за кубометр.

Гройсман видит в ценообразовании на газ признаки "большой финансовой аферы"
Фото: Макс Требухов

Вопросы ценообразования на газ для населения в Украине приобретает признаки крупной финансовой аферы, заявил в эфире "Свободы слова на ICTV" бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Фрагмент выступления экс-главы Кабмина опубликован на его странице в Facebook.

"В начале отопительного сезона в Украине в хранилищах было достаточно газа для прохождения всего отопительного сезона. В октябре газ стоил на уровне 4,7 грн за 1 м?. Откуда появилась цена в 7 грн, а с доставкой – все 10 грн?" – сказал Гройсман.

По его словам, власть, устанавливая различные ограничения в качестве "большой услуги", просто "жульничает".

"Честная цена газа на этот отопительный сезон – 4700 грн за 1 тыс. м?. Остальное – вы (власть) просто забираете у людей деньги", – подчеркнул экс-премьер.

Он также отметил, что нехватка денег для выплат субсидий является составляющей частью кризиса в стране, так как в госбюджете Украины на 2021 год газ просчитывался по цене 4,7 грн за 1 м?.

"Безответственная политика действующего правительства приводит к страданиям людей", – резюмировал Гройсман.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м?. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что НКРЭКУ ограничит тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м?. Увеличились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти вдвое и тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам с общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в частности на Прикарпатье, в Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 25 января недовольные приходили к Офису президента в Киеве.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня заявил, что за январь украинцам не будут начислять штрафы и пеню за газ и тепло.

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