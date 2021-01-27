Неизвестные прислали угрозы на почту консульства Венгрии в Берегово

Сегодня, 27 января, в полицию обратились представители консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. По факту угроз правоохранители начали досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

"В обращении говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинцам венгерского происхождения", - уточнили в полиции.

Расследование проводят по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенное с угрозами.

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что угрозы физической расправой в случае приезда в Украину главы МИД Венгрии Петера Сиярто поступили на электронную почту посольства Венгрии. Кулеба назвал это провокацией.

Сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибыл в Украину с рабочим визитом и провел переговоры с украинским коллегой.