МОН анонсировало пилотный проект по изменению подготовки поваров и кондитеров: "Никаких котлет и советского подхода к обучению"

Проект стартует в сентябре на базе двух учебных заведений Киева.

В сентябре Министерство образования и науки Украины начнет масштабный проект по изменению подготовки поваров и кондитеров на базе двух киевских училищ.

Об этом сообщается на сайте Минобразования.

МОН будет работать над изменением обучения поваров и кондитеров вместе с послом реформы профессионального образования Евгением Клопотенко. В рамках пилота ученики не только овладеют современными практиками, но и изменят подход к изучению теоретического материала. Кроме того, преподаватели обоих заведений должны пройти повышение квалификации.

"Сейчас ученики-повара учатся по образовательным стандартам 2007 года, тогда как рынок труда требует от выпускников уже других навыков. Поэтому вместе мы хотим преодолеть разрыв между подготовкой квалифицированных работников в профтехах и тем, чего реально требует рынок труда. Проект, который планируем запустить осенью, продлится несколько лет и охватит новой программой весь учебный курс для учащихся пилотных групп", - рассказал заместитель министра Игорь Гарбарук.

Кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко отметил, что на первом этапе реформы студентов обеспечили комфортными условиями для обучения и современной технической базой. На очереди - создание новой учебной программы уровня ведущих мировых кулинарных школ.

"Никаких котлет и советского подхода к обучению", - подчеркнул Клопотенко.

Также в этом году МОН утвердит методические рекомендации, по которым в каждом регионе будут проводить совершенствование профобразования.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобразования намерено разрешить бесплатное второе, третье и последующее профтехобразование.