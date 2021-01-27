На Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского военного

Обстрел произошел в районе города Попасная.

На Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского военного
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Сегодня вечером в результате обстрела со стороны роSSийских войск в районе города Попасная получил ранения украинский военный. Он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Сегодня, 26 января, около 19.00 в результате обстрела противником наших позиции в районе [города] Попасная получил ранения один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, по состоянию на 17 часов в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

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