Застройщик Вавриш получил подозрение от ГБР

Дело касается жилого комплекса в Борисполе.

Застройщик Вавриш получил подозрение от ГБР
Андрей Ваврыш
Фото: politeka

Собственник Saga Development Андрей Вавриш получил подозрение от Государственного бюро расследований.

Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, дело касается строительства ЖК Home and Park Comfort House ("Альта-Град") в Борисполе.

"В 2006 году ООО Системабуд, в котором я был миноритарным владельцем 1/3 доли, купило целостный имущественный комплекс Бориспольской ворсовой фабрики [и стало заказчиком ЖК "Альта-Град"]. Оформило под собой землю, разработало проект, получило разрешение на строительство. пошли в банк, договорились о финансировании, кредитной линии. Все активы, в том числе, корпоративные права, передали в залог по кредиту. Я оформил личное поручительство", - написал Вавриш.

В 2008 году из-за финансового кризиса строительство остановилось, а кредитная задолженность начала менять владельцев, пока один из них не предложил выкупить его.

"Я нашел инвесторов, которые выкупили права продавца, подтвержденные решениями судов до кассации. Мы начали достраивать объект. Нашли 22 инвестора 2008 года, приняли на себя обязательства, приступили к строительным работам", - написал Вавриш.

Фото: lun.ua

Он рассказал, что это был сложный процесс, сопровождавшийся большим количеством судебных процессов, но "ни одна из сторон сделки ни при каких обстоятельствах не заявляла о том, что ее права были нарушены".

"Все было так до сегодняшнего утра, когда следователи ГБР вручили мне подозрение, дав статус подозреваемого", - написал Вавриш.

Напомним, что Вавриш, бывший в свое время был заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры в Киевской горадминистрации, за последние годы стал значительным киевским застройщиком.

По подсчетам "Лун", его девелоперская компания Saga Development с 2015 года сдала 7 домов в шести жилых комплексах и строит еще 23.

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