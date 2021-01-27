ПророSSийская сеть в Украине становится все шире, и это затрудняет дипломатические усилия по Донбассу, - советник Байдена

Процесс мирного урегулирования «застрял и годами остается в тупике».

ПророSSийская сеть в Украине становится все шире, и это затрудняет дипломатические усилия по Донбассу, - советник Байдена
Майкл Карпентер

Рост влияния пророSSийских сил на политику Украины осложняет ведение переговоров с Кремлем. Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности заявил многолетний внешнеполитический советник Джо Байдена, исполнительный директор Пенн-Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию Майкл Карпентер.

«На протяжении последних лет мы наблюдаем, что, так сказать, пророSSийская сеть политиков и бизнесменов в Украине становится все шире и влиятельней как в медийной и экономической сфере, так и в плане общеполитического влияния», - сказал он.

«Это значительно усложняет дипломатические усилия по Донбассу. По простой причине: рост влияния пророSSийских сил на политику Украины осложняет ведение переговоров с Кремлем с позиции силы», - подчеркнул советник Джо Байдена.

Он также подчеркнул, что процесс мирного урегулирования «застрял и годами остается в тупике».

«Но если говорить в более широком, стратегическом смысле, важно признать: то, что происходит в рамках Минской дипломатии, неразрывно связано с внутренними политическими процессами в Украине. И это необходимо осознать», - сказал он.

«Если мы хотим добиться успеха в Минских переговорах или в дипломатии в этом конфликте, если он должен приобрести другую форму, это все должно быть синхронизировано с борьбой против коррупции, с борьбой за реформы, с объединением усилий политических сил в Украине в поддержку демократических институтов и верховенства права», - подчеркнул Майкл Карпентер.

Он также высказал мнение, что Америке следует активнее участвовать в дипломатическом процессе по урегулированию кризиса на Донбассе. В связи с этим он не видит необходимости США назначать своего специального представителя по этим вопросам.

«Думаю, что для Украины должно быть больше смысла в рамках Нормандских встреч, например, на уровне министров иностранных дел или их заместителей, или на уровне советников по нацбезопасности ставить вопрос привлечения Соединенных Штатов к этому формату. Не в лице специального представителя как некоего приложения или наблюдателя, а где-то на уровне госсекретаря или его заместителя, или советника по национальной безопасности, который должен иметь свое место за столом переговоров. Чтобы он не был как-то отделенным от остальных переговорщиков», - резюмировал он.

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