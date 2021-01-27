Фюрер РФ сравнил нынешнюю ситуацию с 1930-ми годами и предложил Европе "избавиться от фобий прошлого"

РоSSийский президент заявил, что хочет улучшения отношений с ЕС.

Путин сравнил нынешнюю ситуацию с 1930-ми годами и предложил Европе "избавиться от фобий прошлого"
Фото: kremlin.ru

Президент РоSSии Владимир Путин впервые с 2009 года принял участие в работе Всемирного экономического форума, который на этот раз из-за пандемии проходит в формате онлайн.

Во время своего выступления Путин сказал, что нынешняя ситуация напоминает ему тридцатые годы прошлого столетия. По его словам, в мире усилилось социальное расслоение, возрастает правый и левый радикализм, становятся более жесткими политические процессы в ведущих странах.

"Некоторые эксперты - я с уважением отношусь к их мнению - сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться. Но по многим параметрам, по масштабу и комплексному, системному характеру вызовов, потенциальных угроз определенные аналогии все-таки напрашиваются", - сказал президент РоSSии.

Тридцатые годы XX века закончились мировой войной, и Путин предостерег от повторения горячего конфликта. Он считает, что это будет означать конец цивилизации.

Еще Путин сказал, что РоSSия и Европа должны вернуться к позитивной повестке дня и предложил "избавиться от фобий прошлого и смотреть в будущее".

"Если мы сможем подняться над этими вопросами, избавиться от этих фобий, нас ждет положительный этап в отношениях. Мы к этому готовы, этого хотим, к этому стремимся. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной", - сказал Путин.

Политические отношения РоSSии и Европы испортились в 2014 году из-за оккупации Крыма и вооруженной агрессии против Украины на Донбассе.

В течение последующих лет страны Евросоюза ввели в действие несколько пакетов санкций против РоSSии, а государства блока сузили политические контакты с Москвой.

В 2018 году возник новый конфликт из-за "дела Скрипаля", когда роSSийские агенты использовали химическое оружие на территории Великобритании.

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