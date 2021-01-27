Байден во внешней политике сконцентрируется на сотрудничестве с ЕС, укреплении НАТО и противостоянии РоSSии и Китаю, - советник

"Все будет развернуто на 180 градусов", - сказал Майкл Карпентер.

Новоизбранный президент США Джозеф Байден в своей внешней политике сконцентрируется на сотрудничестве с Евросоюзом , укреплении НАТО и противостоянии РоSSии и Китаю. Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума заявил многолетний внешнеполитический советник Джо Байдена, исполнительный директор Пенн-Байден Центра по дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер.

«Центральной темой внешней политики Президента Байдена, как он и подчеркивал, является восстановление и укрепление наших альянсов и партнерских связей», - сказал Карпентер.

В частности, будут нормализованы отношения с ЕС , ухудшившиеся при президенте Дональде Трампе.

«Сотрудничество с нашими европейскими друзьями по постковидному восстановлению, активизация торговли и уменьшение барьеров, созданных предыдущей администрацией, - как вы знаете, предыдущая администрация рассматривала ЕС как стратегического противника - все это будет развернуто на 180 градусов», - сказал он.

«Мы будем считать ЕС своим первоочередным партнером, а НАТО - оплотом трансатлантических отношений», - отметил Майкл Карпентер.

Он напомнил, что Президент Трамп в свое время поставил под сомнение правомерность и надежность 5-й статьи договора НАТО, обязывающей членов защищать друг друга.

«Думаю, Президент Байден как можно скорее воспользуется возможностью, чтобы укрепить НАТО не только в смысле сил и средств, мобильности и боеготовности, что, безусловно, крайне важно, а главное - в плане сплоченности НАТО для политического консенсуса. Без которого, кстати, 5-я статья не стоит той бумаги, на которой она написана», - подчеркнул советник Байдена.

Он также отметил, что США продолжат политику сдерживания РоSSии и Китая.

«Президент Байден понимает, что речь идет не просто о конкуренции государств, имеющих конфликт интересов. Это фундаментальное столкновение между либеральной демократией и авторитарной олигархией или авторитарной клептократией», - подчеркнул он.