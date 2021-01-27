Госдума фюрера РФ одобрила продление ядерного соглашения с США

Действие договора СНВ-3 единогласно продлили на пять лет.

Госдума РФ одобрила продление ядерного соглашения с США
Фото: obozrevatel.com

Нижняя палата роSSийского парламента одобрила продление действия американо-роSSийского договора о контроле над ядерными вооружениями за несколько дней до окончания срока его действия.

Вчера президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать продление СНВ-3.

Государственная Дума РФ единогласно проголосовала за продление договора СНВ-3 на пять лет.

Голосование состоялось через день после телефонного разговора президентов США и РоSSии Джо Байдена и Владимира Путина, в котором они выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о продлении договора.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Срок его действия составлял 10 лет и истекал в феврале 2021 года. После этого стороны должны были прийти к согласию относительно дальнейших действий: либо продлить действующие договоренности, либо заключить новые.

Это соглашение наряду с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, который прекратил действовать в августе 2019 года, является ключевым документом, контролирующим ядерное вооружение двух крупнейших ядерных держав в мире.

Вчера стало известно, что США и РФ договорились продлить действие соглашения. В подтверждение этому они обменялись нотами.

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