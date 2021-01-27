Самый большой флаг Украины приспустят из-за сильного ветра

После улучшения погоды флаг вернут на место.

Самый большой флаг Украины приспустят из-за сильного ветра
Фото: пресслужба Віталія Кличка

Главный флаг Украины, расположенный на киевских склонах, приспущен из-за сильного ветра.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

"Наблюдаем ухудшение погодных условий - сила ветра местами достигает 15-20 м/с. Из-за этого уже объявлен первый уровень опасности. Поэтому, чтобы флаг не повредился, его приспустят на время непогоды", - сказал он.

По словам Непопа, спускать флаг полностью не будут: специалисты утверждают, что достаточно приспустить его на 10 метров. После улучшения погоды флаг вернут на место.

На сегодня сооружение флагштока является крупнейшим в Украине: высота - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Напомним, 22 августа 2020 года, накануне Дня государственного флага Украины, мэр Кличко поднял главный флаг страны. Флагшток сооружен на символическом месте. На печерских холмах Государственный Флаг Украины будет виден из многих мест столицы: и днем, и ночью.

Ранее рекордсменом был флаг, поднятый в Днепре в 2018 году. Он установил сразу два национальных рекорда - самое большое полотнище (12 на 18 м) и самый высокий флагшток (72 м).

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