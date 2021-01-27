Рада создала временную следственную комиссию для проверки Укрзализныци

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога", расследование бездействия и нарушений законодательства Украины органами управления этого предприятия, приведших к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей.

В состав вошли 13 представителей фракций "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщины", групп "За будущее" и "Доверие". За образование проголосовали 283 нардепа.

Во время представления проекта постановления о создании ВСК отметили, что плановая ревизия зафиксировала нарушения финансовой дисциплины, нарушение публичных закупок. Сумма - 12 млрд гривен. Условия осуществления пассажирских перевозок улучшаются очень медленно. С сентября 2018 по сентябрь 2019 г. членам наблюдательного совета выплатили около 52 млн грн. Бюджет недополучил 206 млн гривен.

ВСК будет действовать год, целью ее деятельности является, в частности, инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Украины.

Напомним, что результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности УЗ показали, что с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года Госаудитслужба выявила нарушений на сумму 11,761 млрд гривен.

В мае 2020-го УЗ заверила, что сотрудничает с Государственной аудиторской службой над устранением нарушений на 336 млн гривен и усилением качества финдисциплины в компании.