Глава МИД Грузии заболел коронавирусом

Он сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо и проходит лечение в домашних условиях.

У министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19.

Об этом он написал в своем Facebook.

Он сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо и проходит лечение в домашних условиях.

"23 января этого года, после контакта с инфицированным человеком, пошел на самоизоляцию. После дедлайна сделал ПЦР тест. В результате у меня также подтвердили инфицирование COVID-19", - написал Залкалиани.

"Надеюсь, скоро вернусь к обычному режиму жизни", - добавил министр.

Напомним, в мире по состоянию на утро 26 января зафиксировано свыше 100,2 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19 и более 2,1 млн связанных с коронавирусом смертей.