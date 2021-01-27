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2021-01-27
Глава МИД Грузии заболел коронавирусом
Он сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо и проходит лечение в домашних условиях.
Давид Залкаліані
У министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19.
Об этом он написал в своем Facebook.
Он сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо и проходит лечение в домашних условиях.
"23 января этого года, после контакта с инфицированным человеком, пошел на самоизоляцию. После дедлайна сделал ПЦР тест. В результате у меня также подтвердили инфицирование COVID-19", - написал Залкалиани.
"Надеюсь, скоро вернусь к обычному режиму жизни", - добавил министр.
Напомним, в мире по состоянию на утро 26 января зафиксировано свыше 100,2 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19 и более 2,1 млн связанных с коронавирусом смертей.