Сийярто предлагает создать венгерско-украинскую рабочую группу по культурно-образовательному вопросу

"Этот вопрос 40 школ, работающих в поселениях с населением менее 50 тыс. Вопрос количества часов венгерского языка".

Сийярто предлагает создать венгерско-украинскую рабочую группу по культурно-образовательному вопросу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его венгерский коллега Петер Сийярто обсудили создание рабочей группы по введению закона об образовании, который ранее вызвал непонимание со стороны Венгрии.

Об этом глава МИД Венгрии сообщил на брифинге по результатам встречи с Кулебой.

"Если будет успех, очень много неопределенностей исключат. Этот вопрос 40 школ, работающих в поселениях с населением менее 50 тыс. Вопрос количества часов венгерского языка. Получили обещание, что это будет конструктивно решено, если сможем найти решение, то наши отношения продвинутся вперед", - заявил Сийярто.

Он также сказал, что украинцам следует рассматривать "помощь венграм Закарпатья" как возможность налаживания отношений между странами.

"Мы верим, что когда их поддерживаем, то так помогаем отношениям между Украиной и Венгрией. Хочу попросить всех граждан Украины, чтобы они смотрели именно таким образом на поддержку Венгрии. Как мой друг Дмитрий сказал, мы всегда поддерживали вашу интеграцию и суверенитет, поэтому все обвинения в сепаратизме не имеют никакого смысла", - заявил Сийярто.

Дмитрий Кулеба отметил, что к вопросам венгерско-украинских отношений надо подходить "с горячим сердцем и холодной головой".

Сийярто добавил, что Венгрия намерена открыть новый пограничный пункт и выделить кредит в 50 млн евро для строительства дорог в Закарпатье.

Напомним, что отношения между Украиной и Венгрией испортились в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Поэтому МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.

Еще большее обострение произошло во время местных выборов в октябре 2020 года.

5 октября Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

После этого МИД пригласил посла Венгрии и вручил ему ноту протеста.

5 ноября Дмитрий Кулеба предложил "оставить в прошлом" вмешательства Венгрии в украинские выборы. Он отметил, что украинская сторона действовала жестко, потому что речь идет о принципиальном вопросе. Однако надеется, что этот эпизод останется в прошлом.

6 ноября Петер Сийярто поддержал предложение украинского коллеги Дмитрия Кулебы восстановить конструктивный диалог после вмешательства Будапешта в местные выборы в Украине.

Однако 21 ноября 2020 года во время принесения присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины по инициативе председателя часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии. В венгерском посольстве заявили, что депутаты в Закарпатье распевали не гимн, а молитву.

24 ноября Украина запретила въезд уполномоченному Правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Бережской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвану Грежи.

Он нарушил Избирательный кодекс Украины, согласно которому иностранцы не имеют права агитировать за какую-то политическую силу-участника избирательного процесса. В ответ на это Венгрия вызвала посла Украины Любовь Непоп в Министерство иностранных дел.

Питер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на местных выборах было "жалкой ерундой".

30 ноября в Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины провели санкционированные обыски у функционеров одного из благотворительных фондов, который агитировал за "создание автономии" на Закарпатье. Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, популяризирующих так называемую "Большую Венгрию".

Сийярто назвал "неприемлемыми" действия Службы безопасности Украины в Закарпатье и попросил ОБСЕ направить мониторинговую миссию в регион.

Депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии увидели в событиях в Закарпатье ситуацию "войны".

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