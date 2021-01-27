"Батькивщина" имеет целью проведение референдума по пяти вопросам
Тимошенко предложила демократическим силам присоединиться к инициативе.
Команда «Батькивщины» инициирует проведение референдума по ключевым вопросам жизни страны. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Бюрократические процедуры, предусмотренные настоящим законом (законом о референдуме - ред.), имеют лишь одну цель: не позволить людям добиться проведения референдума. Но если они таким образом хотят защитить власть от народа - пусть не надеются», - заверила лидер партии.
Глава «Батькивщины» сообщила, что совместно с командой инициирует проведение референдума по пяти вопросам. Она призовет граждан сказать:
ДА поставке населению украинского газа и атомной электроэнергии с 30% рентабельностью;
НЕТ продаже сельскохозяйственной земли;
НЕТ продаже стратегической собственности;
НЕТ легализации наркотиков;
НЕТ легализации игорного бизнеса.
Юлия Тимошенко предложила политическим силам, разделяющим необходимость введения настоящего народовластия, объединить свои усилия.
«Если 70% людей, по данным опросов всех рейтинговых агентств, считают, что страна движется в неправильном направлении, то это означает, что решения принимаются против воли народа. Поэтому, хотя и плохой закон о референдуме принят, но мы как пробивная сила будем добиваться референдума по пяти вопросам», - заверила Юлия Тимошенко.
«Я хочу обратиться к людям: вы не одиноки. Мы и без референдумов будем отстаивать ваши интересы. А референдумы могут поставить точку на всем том беспорядке, который уже последние семь лет в стране происходит. Поэтому действуем!» - подчеркнула Юлия Тимошенко.