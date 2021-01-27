74% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, - опрос

74% украинцев считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22 января. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1 005 респондентов.

На вопрос "Как Вы думаете, сейчас в Украине дела идут в правильном или в неправильном направлении?" 74,3% респондентов отвечают, что дела движутся в неправильном направлении. Считают, что дела движутся в правильном направлении только 10% респондентов. Остальные 15,7% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% - для показателей, близких к 50%, 2,7% - для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, что подобные результаты показал опрос, проведенный группой "Рейтинг" в декабре.