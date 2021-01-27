Рада провалила отмену президентского закона об инвестнянях

Верховная рада разблокировала подписание закона президента Владимира Зеленского об «инвестиционных нянях». Проект постановления набрал 123 голоса «за» и был отклонен.

Рада провалила отмену президентского закона об инвестнянях
Фото: apnews.com.ua

Предыстория

17 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №?3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

В июле Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №?2456 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

Зеленский, еще во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2020 года, заявил, что украинская власть подготовила программу Investment nanny, чтобы стимулировать иностранные компании вкладывать средства в Украину.

Инвесторы с начала кризиса вывели из рынков развивающихся стран рекордные $ 83 млрд. Это самый большой отток капитала в истории, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

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