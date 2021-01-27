Рада планирует рассмотреть вопрос назначения Витренко вице-премьером в пятницу

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения Юрия Витренко вице-премьер-министром в пятницу, 29 января.

Об этом LB.ua подтвердили сразу несколько источников во фракции "Слуга народа".

Однако, по их словам, ситуация и "расклад" во фракции изменились. Теперь депутаты, приближенные к Ринату Ахметову, готовы поддержать Витренко в обмен на обещание не отменять решение о повышении тарифов на электроэнергию. Приближенные же парламентарии к Игорю Коломойскому, после конфликта вокруг нардепа Александра Дубинского, наоборот, изменили позицию и могут не дать голоса за Витренко.

"Расклад по Витренко изменился. Это правда. Люди Коломойского (в отличие от первого голосования) теперь не готовы его поддержать. ИВК (Игорь Коломойский - ред.) еще на прошлой неделе отказался от Витренко. На этой почве Ринат (Ахметов) присмотрелся и стал относительно его (Витренко) поддерживать. Голосование планируют на пятницу", - сообщил источник во фракции.

По информации другого собеседника, "люди Коломойского «стали в позу» после зашквара вокруг Дубинского".

"Группа Ильи Павлюка, контролируемая Ахметовым, готова голосовать в этот раз. Говорят, что в обмен на обещание правительства не пересматривать тарифы на электроэнергию и не возвращать льготные 100 кВт/ч", - отметил собеседник.

Еще один нардеп объяснил смену настроений Коломойского следующим образом: "У ИВК специфическое отношение к людям, которых он поддерживает. То есть, если ты министр, которого ИВК захотел по тем или иным причинам, то ты по его желанию должен «забацать» даже танец под «7-40». Витренко же был самодостаточным еще до отношений с ИВК. Поэтому в случае, если он станет первым вице, то с его статусом и репутацией он не будет готов танцевать перед ИВК", - добавил один из нардепов.

Источник в руководстве одной из оппозиционных фракций также подтвердил факт того, что депутаты кулуарно обсуждают смену настроений в "Слуге народа". "Ахметовские нашли компромисс. Но на самом деле не факт, что в результате люди Коломойского не проголосуют. Больше похоже, что Коломойский ведет игру на публику", - отметил собеседник.

Информацию публично в своем Тelegram-канале подтвердил глава профильного энергетического комитета Рады и депутат "Слуги народа" Андрей Герус.

"На этой неделе парламент может голосовать за назначение Юрия Витренко министром энергетики, вице-премьером. На сегодня расстановка сил в парламенте такова: депутаты, которые смотрят ТРК «Украина», готовы поддержать назначение; депутаты, которые смотрят «1+1», не дают голосов за назначение, против назначения предыдущий работодатель Ю.Витренко, старые персональные образы не отпускают. Это может «сбить» около 10 голосов. Для вынесения вопроса на голосование фракция должна собрать 174 подписи, думаю, с этим проблем не будет", - написал он .

Напомним, 25 января в КВЦ "Парковый" состоялось заседание фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским и и.о. министра энергетики Витренко. Один из ключевых вопросов заседания - о назначении Витренко первым вице-премьером. На заседании было принято решение о сборе подписей за его назначение.

При этом Витренко не согласился с предложением депутатов отказаться от премии в $ 4 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.