Нацбанк предупредил банки о рисках сотрудничества с депутатом Дубинским (письмо)

Национальный банк сообщил банкам о санкциях, введенных США против народного депутата Александра Дубинского, и связанные с этим риски. Об этом говорится в письме НБУ к банкам, которое обнародовала LIGA.net.

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О чем речь

«В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками», — говорится в письме.

Предыстория

11 января 2021 Минфин США ввел санкции против 7 граждан Украины и медиа-ресурсов.

В список санкций попали в частности: депутат «Слуги народа» Александр Дубинский, депутат Андрей Деркач, экс-прокурор Константин Кулик, экс-депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.

Дубинского обвинили в участии в скоординированном распространении фальсифицированных и необоснованных обвинений против тогдашнего кандидата, а теперь новоизбранного президента Джо Байдена.