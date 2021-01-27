Нацбанк предупредил банки о рисках сотрудничества с депутатом Дубинским (письмо)

Национальный банк сообщил банкам о санкциях, введенных США против народного депутата Александра Дубинского, и связанные с этим риски. Об этом говорится в письме НБУ к банкам, которое обнародовала LIGA.net.

Нацбанк предупредил банки о рисках сотрудничества с депутатом Дубинским (письмо)
Фото: pravda.com.ua

О чем речь

«В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками», — говорится в письме.

Предыстория

11 января 2021 Минфин США ввел санкции против 7 граждан Украины и медиа-ресурсов.

В список санкций попали в частности: депутат «Слуги народа» Александр Дубинский, депутат Андрей Деркач, экс-прокурор Константин Кулик, экс-депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.

Дубинского обвинили в участии в скоординированном распространении фальсифицированных и необоснованных обвинений против тогдашнего кандидата, а теперь новоизбранного президента Джо Байдена.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Директором Нацразведки США впервые станет женщинаДиректором Нацразведки США впервые станет женщина
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
ЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы УкраиныЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы Украины
Блок рекламы


Похожие новости
В 2020 году Нацбанк предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам 134 разаВ 2020 году Нацбанк предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам 134 раза
Выговор Сологубу. Суд встал на сторону НацбанкаВыговор Сологубу. Суд встал на сторону Нацбанка
Конгрессменов предупредили о подготовке нового штурма Капитолия во время инаугурации БайденаКонгрессменов предупредили о подготовке нового штурма Капитолия во время инаугурации Байдена
В Европоле предупредили о возможных попытках похищения вакцин от ковидаВ Европоле предупредили о возможных попытках похищения вакцин от ковида
Минобороны предупредило о появлении "клона" военного радио "Армия FM"Минобороны предупредило о появлении "клона" военного радио "Армия FM"
СБУ предупредила об антитеррористических учениях во ЛьвовеСБУ предупредила об антитеррористических учениях во Львове
Правление НБУ уменьшило количество подразделений, подчиняющихся главе НацбанкаПравление НБУ уменьшило количество подразделений, подчиняющихся главе Нацбанка
Контрразведка СБУ предупредила террористический акт, организованный "МГБ ДНР"Контрразведка СБУ предупредила террористический акт, организованный "МГБ ДНР"
Во Львове мужчина принес на избирательный участок две банки зеленкиВо Львове мужчина принес на избирательный участок две банки зеленки
СБУ предупредила вывоз из Украины деталей к зенитно-ракетному комплексуСБУ предупредила вывоз из Украины деталей к зенитно-ракетному комплексу
Последние новости
Подгружаем последние новости