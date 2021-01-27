В Нидерландах продолжаются акции против локдауна, более 180 задержанных

В Нидерландах второй день подряд протесты против карантинных ограничений снова переросли в беспорядки. Полиция задержала более 180 человек.

По сообщениям полиции, несколько сотен готовых к насильственным действиям молодых людей до позднего вечера устраивали беспорядки и вступали в столкновения с полицией, передает DW.

Они собирались в центрах городов незадолго до начала комендантского часа и большими группами передвигались по улицам, круша на своем пути витрины, грабя магазины и нападая на стражей порядка.

Сообщение о беспорядках поступили из более чем десяти городов, среди которых и крупные - Амстердам, Гаага и Роттердам. Местная медиакомпания NOS сообщила, что полиция накануне во время беспорядков задержала в общей сложности 184 человека.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб назвал толпу погромщиков "бесстыдными ворами": в городе были разгромлены и разграблены магазины. Около сотни хулиганов нападали на полицейских, используя камни и пиротехнику. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ, задержаны около 50 человек. Травмы получили десять полицейских.

Местные СМИ сообщают также о значительных беспорядках в Хертогенбосе, где погромщики грабили магазины и поджигали автомобили.

Около полуночи правоохранители взяли ситуацию в городах под контроль. Полиция просит граждан присылать видеозаписи беспорядков, это должно облегчить расследование.

Поводом для беспорядков в Нидерландах стало введение с 23 января комендантского часа. Согласно новым ограничениям, с 21.00 до 4:30 жители страны не должны выходить из своих домов. Штраф за нарушение комендантского часа составляет 95 евро. Вечером 24 января во многих городах начались беспорядки, которые нидерландская полиция назвала худшими за последние 40 лет.